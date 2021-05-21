Mustafa Cengiz'den 'Fatih Terim' açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 31 Mayıs 2021 tarihinde sözleşmesi sona erecek teknik direktör Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmediğini açıkladı. Cengiz, 'Ben, sevgili Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum' dedi.

Başkan Cengiz'în açıklamalarından satır başları;

-Ben sevgili Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum.

-İçeride ve dışarıda düşmanlarım var dedin. Madem biz düşmanız, bizimle nasıl çalışacaksın? Bunu söylediği an istifa etmeliydi.

-Transferler devam ediyor, Abdurrahim Bey size gerekeni açıklar. Hiç problem yok. Beni tutmasınlar, Galatasaray'ı tutmaya devam etsinler. Kırmızı çizgimiz Galatasaray'dır.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.