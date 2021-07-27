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TIMETURK / SPOR / Muslera: Talihsiz bir maç yaşadım

Muslera: Talihsiz bir maç yaşadım

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, PSV Eindhoven ile deplasmanda oynanan karşılaşmada yediği hatalı golle ilgili, 'Talihsiz bir maç yaşadım. Futbolcuların kariyerinde böyle şeyler olabiliyor. Böyle olsun istemezdim' dedi.

21 Dakika Önce
2021-07-27 17:46:18
Muslera: Talihsiz bir maç yaşadım

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Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanşında PSV Eindhoven ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda oynanan karşılaşmada talihsiz bir an yaşadığını ifade eden Muslera, "Ne yazık ki talihsiz bir maç yaşadım. Futbolcuların kariyerinde böyle şeyler olabiliyor. Böyle olsun istemezdim. Türkiye'de birçok kişiden destek mesajları aldım. Türkiye'de görev yapan birçok kaleciyle de devamlı görüşüyorum. Onun haricinde buradan çıkardığım dersler de oldu. Başta beni en iyi tanıyan Fatih hocam, kulübüm, taraftarlar, herkes bana destek verdi. Bu maçtan benim yanıma kar kalan en güzel şey bu oldu. Dediğim gibi talihsiz bir maçtı. Benim potansiyelimi en iyi bilen kişi Fatih hoca. O yüzden bana verdiği destek unutulmazdı. Talihsiz bir maçtı ama buradan dersler çıkartmayı bildim" ifadelerini kullandı.

"NE FİZİKSEL NE DE MENTAL OLARAK HİÇBİR SIKINTIM YOKTU"

PSV Eindhoven maçında hem fizik hem de mental olarak hazır olduğunu belirten tecrübeli file bekçisi, "Aslında tam tersi. Hem fizik hem de mental olarak hazır geldim. Önemli bir turnuvadan çıkarak buraya geldim. 1 hafta içinde hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bunu, ona bağlamamak gerekiyor. Bu tip maçlar olabiliyor. Bunları araç olarak kullanıp, iyi yerlere gelebilmek için dersler çıkarmak gerekiyor. Ama dediğim gibi ne fiziksel ne de mental olarak hiçbir sıkıntım yoktu" şeklinde konuştu.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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