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Muslera sakatlandı mı? Muslera kaç maç yok? Muslera ne kadar sahalardan uzak kalacak?
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TIMETURK / SPOR / Muslera sakatlandı mı? Muslera kaç maç yok? Muslera ne kadar sahalardan uzak kalacak?

Muslera sakatlandı mı? Muslera kaç maç yok? Muslera ne kadar sahalardan uzak kalacak?

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle taraftarlarını üzen Galatasaray'da Muslera şoku yaşandı. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor maçında yerde kalarak sakatlanan Muslera'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında da esneme tespit edildiği belirtildi. Avrupa Kupası'nda çok kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray'da Muslera'nın sakatlanması hesapları alt üst etti.

1 Saat Önce
2021-12-14 14:35:23
Muslera sakatlandı mı? Muslera kaç maç yok? Muslera ne kadar sahalardan uzak kalacak?

Muslera sakatlandı mı? Galatasaray Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu. Sahadan mağlup ayrılan Galatasaray'da 3 puandan çok daha önemli bir kayıp yaşandı. Muslera'nın sakatlanması yönetimi ve taraftarları şok etti. UEFA Avrupa Ligi'ni lider tamamlayan ve yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da yşanan bu sakatlık tüm hesapları alt üst edebilir. Peki Muslera kaç maç yok? Muslera ne kadar sahalardan uzak kalacak?

Muslera sakatlandı mı?

Galatasaray'dan Muslera açıklaması geldi. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir." denildi.

Muslera kaç maç yok? Muslera ne kadar sahalardan uzak kalacak?

Muslera'nın kaç maç sahadan uzak kalacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Muslera'nın durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Ancak Muslera'nın çok kritik maçları kaçırma ihtimali oldukça yüksek.

Muslera nasıl sakatlandı?

Galatasaray Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sivasspor 80. dakikada öne geçerken, pozisyon esnasında da Muslera bir sakatlık geçirdi. Ceza sahası içinde Luyindama ile çarpışan kaleci Muslera yerde kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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