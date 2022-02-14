Murat Sancak'tan maç sonu flaş açıklama: FETÖ'cü hakemleri temizleyin

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçı sonrası ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş ile 1-1 sona eren maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. 1. golde hadi bizim futbolcu ayağına bastı, VAR'a gittin. Bizim 2. golde niye VAR'a gitmiyorsun.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: VAR'daki hakem de öyle. Alper Saka mıymış neymiş. Attığımız son gole baktığınız zaman, Balotelli önünü kesmiyor. Ofsayt pozisyonu yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Sayın Nihat Özdemir başkanım. Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle.

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