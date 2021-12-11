Murat Naci Çoklu kimdir? Milli bilardocu Murat Naci Çoklu 3 bantta ikinci oldu

Mısır'da sona eren 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonasında milli sporcu Murat Naci Çoklu, ikinci oldu. Murat Naci Çoklu kimdir? Milli bilardocu Murat Naci Çoklu kimdir? Bilardo nedir? Amerikan bilardo nasıl oynanır? 3 bant bilardo nasıl oynanır?

Mısır'da sona eren 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonasında milli sporcu Murat Naci Çoklu, ikinci oldu. Murat Naci Çoklu kimdir? Milli bilardocu Murat Naci Çoklu kimdir? Bilardo nedir? Amerikan bilardo nasıl oynanır?

Mısır'da sona eren 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonasında milli sporcu Murat Naci Çoklu, ikinci oldu.

Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Murat Naci Çoklu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Hollanda'dan Dick Jaspers'a 50-37 kaybederek ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil etti.

Murat Naci kimdir?

3 Ağustos 1974 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğmuştur. Aslen Eskişehirlidir. 1980 yılında Kanarya İlköğretim Okulu'nda öğrenimine başladı.Murat Naci Çoklu, 1995 yılında askerlik görevi için Erzincan‘a gitti. Acemi birliğindeki eğitimi bitince Lüleburgaz'da usta birliğinde askerliğini yaptı.

1998 yılında Trabzon‘da yapılan resmi Türkiye Şampiyonası'nda daha ilk grupta Semih Saygıner ile karşılaştı ve 2-0 yenildi. 1999 yılında Eskişehir'de yapılan Türkiye Bilardo Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası'nda Süha Erdinç ile final oynarken 3-1 kazandı.

Bilardo nedir?

Bilardo, isteka adı verilen ahşap bir çubuk ve bilardo için özel olarak hazırlanan toplar aracılığıyla masa üzerinde oynanıyor. Bilardo masası, çuha adı verilen ve topların sorunsuz bir şekilde hareket edebilmesi için özel olarak tasarlanan bir örtüyle kaplanıyor. Bilardo masaları, Amerikan bilardo ve 3 top gibi oyun türlerine göre farklı özelliklerde tasarlanıyor. Amerikan bilardo, topları deliklere sokarak sayı kazanma esasıyla oynandığı için, bu türe özel masalarda topların geçebileceği 6 farklı cep bulunuyor.

Amerikan bilardo nasıl oynanır?

Amerikan bilardo, iki kişiyle oynanmaktadır.Amerikan bilardosunda her iki oyuncu için de birer top grubu kullanılıyor. Çizgili ve düz renkli olarak tasarlanan bu toplar, 1'den 7'ye kadar numaralanıyor. Ayrıca masa üzerinde düz beyaz renkli bir top ve üzerinde 8 rakamı bulunan siyah ve tarafsız bir top daha yer alıyor. Rakipler, istekalarını beyaz topa vurarak ve beyaz topun kendilerine ait toplara çarpmasını sağlayarak kendi top grubunu ceplere doldurmaya çalışıyor. Toplarını rakibinden önce ceplere dolduran ve en sonunda 8 numaralı topu da delikten geçiren oyuncu, maçı kazanıyor. Herhangi bir oyuncunun beyaz topu deliğe sokması son atışını geçersiz hale getirirken siyah topu diğer toplardan önce deliğe sokmak ise maçın doğrudan kaybedilmesi anlamına gelmektedir.

3 bant bilardo nasıl oynanır?

3 Bant bilardo ve 3 top (Karambol) bilardoda kurallar farklı olsa da iki oyun türünde de 3 topla oynanır ve bilardo masalarında cep bulunmaz bu yüzden bu iki oyun da cepsiz bilardo kategorisine girmektedirler. İki oyunda da oyuna kimin başlayacağı bant atışıyla belirlenir. Bant atışında taraflardan biri masanın sağına ve diğeri ise masanın solunda yerlerini almak üzere vuruşlarını yaparlar. Topa vurduktan sonra kısa olan banda topu yakın bırakan oyuncu oyuna kendisinin başlamasına veya rakibinin başlamasına karar verme hakkına sahip olur. Her iki oyunda da topların rengi sarı, beyaz ve kırmızı olmak üzere 3 e ayrılır. Oyuncular ya beyaz topu seçer yada sarı topu her iki oyunda da kırmızı topla vuruş yapılmaz. Masanın boyutları 284×142 cm dir. Yüksekliği ise yaklaşık olarak 78 ila 80 cm arasındadır. Masanın yüksekliği zeminin düzgünlüğüne göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.