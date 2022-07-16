Muhtemel Rakipler: Brezilya Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2022 Milletler Ligi finallerinde son 4 takım kaldı. Türkiye-İtalya ile karşılaşırken Brezilya da Sırbistan ile karşılaşacak. Türkiye rakibi İtalya'yı yenerse finalde Brezilya yada Sırbistan ile eşleşecek. Bu bakımdan Türkiye için de önemli olan Brezilya-Sırbistan Voleybol maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı pek çok spor sever tarafından merak ediliyor.

Muhtemel Rakipler: Brezilya Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2022 Milletler Ligi finallerinde son 4 takım kaldı. Türkiye-İtalya ile karşılaşırken Brezilya da Sırbistan ile karşılaşacak. Türkiye rakibi İtalya'yı yenerse finalde Brezilya yada Sırbistan ile eşleşecek. Bu bakımdan Türkiye için de önemli olan Brezilya-Sırbistan Voleybol maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı pek çok spor sever tarafından merak ediliyor.

Milletler Ligi'nin grup maçları geride kaldı. İlk 8. sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme şansı yakaladı. Türkiye çeyrek finalde Tayland'ı yenerek yarı finalde İtalya ile eşleşti. Yarı finalin bir başka eşleşmesi ise Brezilya-Sırbistan eşleşmesi oldu. Yarı finalde rakiplerini eleyen takımlar finale adını yazdıracak. Bu açıdan Türkiye için de önemli olan Brezilya-Sırbistan maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı Türk taraftarlar tarafından da yakından takip ediliyor.

Brezilya-Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Brezilya Sırbistan voleybol yarı final maçı 16 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Saat 15.00'te başlayacak olan karşılaşma ile Milletler Ligi'nin ilk finalisti belli olacak. Brezilya-Sırbistan voleybol maçı TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

Brezilya Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

16 Temmuz'da oynanacak olan Brezilya-Sırbistan voleybol maçı televizyondan canlı olarak verilecek. Zorlu karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalında yayınlanacak.

Milletler Ligi finali ne zaman?

Türkiye-İtalya ve Brezilya-Sırbistan eşleşmelerinin galipleri 17 Temmuz Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi nedir?

2022 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, her yıl düzenlenen uluslararası kadın voleybol turnuvası olan FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin dördüncüsüdür. Ön eleme aşaması 31 Mayıs - 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup finaller 13 - 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır.

2021 VNL'de herhangi bir yükselme veya küme düşme olmadığı için, 2021'deki 16 takımın 15'i bu yılki turnuvada mücadele etmektedir

Ön eleme turunda 16 takımdan her biri haftada 4 maç olmak üzere 3 haftada toplam 12 maç oynar. Üç haftanın sonunda ilk 8 sırada bulunan takımlar final turuna yükselir. .