Moussa Konate kimdir? Moussa Konate kaç yaşında?
Moussa Konate ile ilgili Sivasspor'dan flaş bir hamle geldi. Dijon FCO takımında Forvet mevkinde forma giyen Moussa Konate, kimdir? Hangi takımlarda oynadı?
2022-02-07 16:01:30
Orta saha pozisyonunda görev yapan Fransa 2. Lig ekibi Dijon'da forma giyen forvet Moussa Konate, sağ ayağını kullanan futbolcu Sivasspor'un gündeminde.
Moussa Konate 3 Nisan 1993 tarihinde M'Bour, Senegal'de dünyaya gözlerini açtı.
Orta saha pozisyonunda görev yapan Moussa Konate Dijon FCO'da oynamaktadır.
180 cm boyunda ve 78 kilodur. Sağ ayağını kullanan futbolcu Sivasspor'un gündeminde.
MOUSSA KONATE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2010-2011 ASC Toure Kunda de Mbour
2011-2012 Makkabi Tel Aviv
2012-2014 Krasnodar
2013-2014 → Genoa CFC (kiralık)
2014-2017 FC Sion
2017-2020 Amiens SC
2020- Dijon FCO
SİVASSPOR PAPE MOUSSA KONATE'Yİ TRANSFER Mİ ETTİ?
Sivasspor'un Dijon'da oynayan Senagelli santrafor Moussa Konate'yi sezon sonuna kadar kiraladığı öğrenildi.
Sivasspor'un 28 yaşındaki Senegalli forveti sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı aktarılırken Dijon'la sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan futbolcunun bu sezon Djon'da 5 maçta görev alırken 1 gol attığı biliniyor.
YORUMLAR (0)