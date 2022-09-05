Monza - Atalanta maçı canlı yayın! CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 5.haftasının kapanış maçında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, Monza'ya konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Monza - Atalanta maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Monza - Atalanta maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-09-05 12:43:25
İtalya Serie A'nın 5.haftasının kapanış maçında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, Monza'ya konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Monza - Atalanta maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Monza - Atalanta maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Monza - Atalanta maçı ne zaman saat kaçta?
Monza - Atalanta İtalya Serie A'nın 5.haftasında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka 5 Eylül Pazartesi günü saat 19:30'da oynanacak.
Monza - Atalanta maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Monza - Atalanta S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
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