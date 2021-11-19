DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Daniel Craig'e veda 'Yeni Bond kim olacak?' sorusuna tekrar merhaba!
O Ses Türkiye bitecek mi? O Ses Türkiye final mi yapacak? Acun Ilıcalı açıkladı
Ayı saldırısına uğrayan çiftçi: 2-3 dakika güreştik
Türkiye'de yaşayan İngilizlerin pahalı bulduğu tek şey ne?
Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulması ne zaman başlayacak?
Oyuncu Vildan Atasever müjdeyi açıkladı: Bebek yolda...
Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni altın tahmini
Bu bankalar destek paketlerini açıkladı: ATM’lerden 20.000 TL dağıtılmaya başlandı
Haftanın filmleri (19 Kasım 2021)
Defne Samyeli'nin kızı: Gelecek planım yok
Ünlü yatırımcı Mobius’tan altın yatırımı tavsiyesi
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili
Destan dizisi Çolpan Hatun kimdir? Çolpan Hatun'u kim oynuyor? Çolpan Hatun'un gerçek adı ne?
9 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Avusturya'dan 20 gün sokağa çıkma yasağı

TIMETURK / SPOR / Monaco - Lille maçı canlı yayınlanacak mı?

Monaco - Lille maçı canlı yayınlanacak mı?

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın top koşturduğu Lille, Monaco'ya misafir oluyor.

3 Saat Önce
2021-11-19 12:37:45
Monaco - Lille maçı canlı yayınlanacak mı?

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın top koşturduğu Lille, Monaco'ya misafir oluyor.

Ligue 1'de oynadığı son dört maçın sadece birinden galibiyetle ayrılan ve 0.8 gol ortalaması yakalayan Monaco, önceki üç karşılaşmayı toplam dokuz gol atarak kazanmıştı. Ligue 1'de oynadığı son dört maçı kazanamayan Lille, daha uzun bir galibiyet hasretini en son Şubat-Nisan 2018 arasındaki 11 maçlık süreçte yaşadı. Bu sezon yakaladığı 5.4'lük gol beklentisinden sadece iki gol bulabilen ve Ligue 1'deki en yüksek negatif farkın sahibi olan Burak Yılmaz, geçen sezon bu alanda ligin en iyi derecesini yapmıştı.

MONACO LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monaco Lille maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş