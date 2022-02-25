Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? I Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman?

THY Euroleague'de basketbol heyecanı devam ediyor. Maç saatinin akınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın ne zaman başlacağını arama motorlarında aratıyor. Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? I Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman? İşte detaylar.