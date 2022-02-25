Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? I Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman?
THY Euroleague'de basketbol heyecanı devam ediyor. Maç saatinin akınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın ne zaman başlacağını arama motorlarında aratıyor. Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? I Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman? İşte detaylar.
2022-02-25 17:15:18
THY Euroleague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 27. haftasında Fransa ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Maç saatinin yakınlaşması ile birlikte birçok taraftar müsabakanın ne zaman başlacağını arama motorlarında aratıyor.
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı Fransa Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak. Müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Monaco - Fenerbahçe Beko maçı beIN SPORTS Haber kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Avrupa en büyükli olan THY EuroLeague'de 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 9. sırada girdi. Ligdeki oyununu Avrupa liginde de göstermek isteyen temsilcimiz, tüm kozlarını Monaco karşısında kullanacak Organizasyonda 13'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Monaco ise 8. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 96-86 kazanmıştı.
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