Molde - Tromsö maçını canlı izle! CANLI

Norveç Ligi'nin 13.haftasında Molde kendi saha ve seyircisi önünde Tromsö'yü konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Molde - Tromsö maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Molde - Tromsö maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?