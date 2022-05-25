Mohamed Elneny hangi takıma transfer oldu? Mohamed Elneny kimdir, nerelidir?

Mohamed Elneny hangi takıma transfer oldu? Mohamed Elnenynin imzaladığı 1+1 yıllık yeni sözleşme gündem oldu. Merak edilen futbolcunun hangi takıma transfer olduğu ve memleketi en sık araştırılan konular arasına girmeyi başardı. Mohamed Elneny kimdir, nerelidir? İşte merak edilen detaylar...

Mohamed Elnenynin imzaladığı 1+1 yıllık yeni sözleşme gündem oldu. Merak edilen futbolcunun hangi takıma transfer olduğu ve memleketi en sık araştırılan konular arasına girmeyi başardı. Mohamed Elneny kimdir, nerelidir? İşte merak edilen detaylar...

Mohamed Elneny hangi takıma transfer oldu?

3 büyüklerin transfer gündemine gelen eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny, kulübü Arsenal ile yeni sözleşme imzaladı. Mısırlı futbolcu, Premier Lig ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki futbolcu Arsenal kariyerinde 147 maçta forma giyerken, 5 gol attı, 10 asist yaptı.

Futbolcu sözleşme sonrasında uzatılan mikrofonlara, "Bu kulübü seviyorum ve kendimi bu ailenin bir parçası gibi hissediyorum. Gelecek için çok mutlu ve heyecanlıyım." açıklamasını yaptı.

Mohamed Elneny kimdir, nerelidir?

Mohamed Naser Elsayid Elneny Ön Libero mevkiinde oynayan Mısırlı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymekteydi. Ayrılacağı düşünülen futbolcu; kulübü Arsenal ile yeni sözleşme imzaladı.

Elneny futbola 1997 yılında Mısır'ın El-Ehli takımda başladı. 2008 yılında El-Ehli alt yapısından Al Mokawloon takımının alt yapısına transfer oldu. Al Mokawloon takımıyla profesyonel oldu ve 2010-11 sezonunda ilk kez A takım forması ile buluştu.

2012-13 sezonunda İsviçre Super League ekiplerinden FC Basel'e 640 bin avro karşılığında transfer oldu ve 3,5 sezon bu takımda oynadı.

2015-16 sezonunun devre arasında Premier League'a transfer oldu. 14 Ocak 2016 tarihinde 12,5 milyon karşılığında Arsenal'a imza atan Elneni 4 sezon boyunca bu takımda forma giydi.

2 Eylül 2019 tarihinde Türkiye Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a 1 yıllığına kiralık olarak transfer oldu.