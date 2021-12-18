Modafen - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayın!
TFF 3.Lig'in 17.haftasında Modafen kendi saha ve seyircisi önünde İçel İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-18 10:26:08
TFF 3.Lig'in 17.haftasında Modafen kendi saha ve seyircisi önünde İçel İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?
Modafen - İçel İY maçı bugün saat 13:00'da Alemdağ Stadyumu'nda oynanacak.
Modafen - İçel İdman Yurdu canlı yayınlanacak mı?
Modafen - İçel İdman Yurdu maçı ulusal ve yerel TV'lerin yayın akışın yer almamaktadır. Ancak ikiş kulübünde sosyal medya hesaplarından yayınlaması bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)