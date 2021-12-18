Modafen - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayın!

TFF 3.Lig'in 17.haftasında Modafen kendi saha ve seyircisi önünde İçel İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?