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Modafen - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayın!
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TIMETURK / SPOR / Modafen - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayın!

Modafen - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayın!

TFF 3.Lig'in 17.haftasında Modafen kendi saha ve seyircisi önünde İçel İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?

1 Saat Önce
2021-12-18 10:26:08
Modafen - İçel İdman Yurdu maçı canlı yayın!

TFF 3.Lig'in 17.haftasında Modafen kendi saha ve seyircisi önünde İçel İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?

Modafen - İçel İY maçı bugün saat 13:00'da Alemdağ Stadyumu'nda oynanacak.

Modafen - İçel İdman Yurdu canlı yayınlanacak mı?

Modafen - İçel İdman Yurdu maçı ulusal ve yerel TV'lerin yayın akışın yer almamaktadır. Ancak ikiş kulübünde sosyal medya hesaplarından yayınlaması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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