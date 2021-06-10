MKE Ankaragücü yeni başkanı belli oldu: Faruk Koca

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı seçildi. Eryaman stadında yapılan seçimde Faruk Koca MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün yeni başkanı oldu. MKE Ankaragücünün başkanı kimdir? MKE Ankaragücü yeni başkanı seçildi mi? MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca mı oldu? İşte detaylar...

Ankara Eryaman stadında gerçekleştirilen olağan genel kurulda MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün yeni başkanı seçildi. Toplam 1082 oy kullanılan olağan kurulda Koca 802 oy alarak MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün başkanı oldu.Olağan kurul seçiminde Koca'nın rakibi Metin Akyüz ise 256 oy aldı. Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Faruk Koca "Buralar geçici görevlerdir, hayırla yad edilmek her şeyden önemlidir. Son zamanların Ankaragücü adına en demokratik kongrelerinden biri oldu" dedi. Başkanlık seçiminden öncec yapılan Divan başkanlığı seçiminde ise tartışma yaşandı.

Divan başkanlığı seçiminde net bir sayım gerçekleştirilemedi

Kongrenin başlangıcında oluşturulan divan heyetinin başkanlığına aday olan iki ismin destekçileri arasında tartışma yaşandı. Yapılan açık oylamada hangi tarafın adayının divan başkanı seçileceği konusunda net bir sayım gerçekleştirilemedi.

Bunun üzerine iki başkan adayı, divan için eski kulüp başkanı Mehmet Yiğiner'i ortak olarak aday gösterdi. Divan başkanının Mehmet Yiğiner olmasıyla kongre başladı.

"Ankaragücü adına en demokratik kongrelerinden biri oldu"

Henüz seçim başlamamış iken vaatlerde bulunan Fatih Koca kulübe verdiği dairelerin hepsini bağışladığını 19 Mayıs Stadı'nın bulunduğu arazide de yeni stad inşaatının temelini atmak istediklerini aktardı. Çok yorucu bir gün geçirdiklerini aktaran Koca, "Sonuç ve fotoğraf Ankaragücü'ne yakışır şekilde olduğu için yorgunluğumuz bitti. Başkan adayı Metin ağabeyimize, centilmence yarıştan dolayı teşekkür ediyorum". diye ekledi.

Ankaragücü yönetim listesi açıklandı

Faruk Koca başkanlığındaki yönetim kurulunun asil üyeleri şunlar:

İsmail Mert Fırat, Harun Oğraş, Hakan Saral, Cengiz Kaya, Durali Akpınar, Mustafa Başer, Murat Bayramoğlu, Kamil Karip, Ferudun Geçgel, Hüseyin Akgül, Fikret Çimen, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet H. Şenal, Mehmet Şahin, Hakan Bilgin, Sezai Kahraman, Soner Kurt, Gökalp Üstün, Tan Alar, Caner Camcı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.