Miya Konyaspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri Timetürk'e açıkladı

Konyaspor forması giyen Farouk Miya'nın menajeri Nicolas Onisse Timetürk'e konuştu

Konyaspor'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Miya takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Miya'nın menajeri Onisse önemli açıklamalarda bulundu.

Onisse'nin Timetürk'e yaptığı açıklamada, ''Miya Konyaspor'da çok mutlu ve bu yıl takımı için elinden geleni verecek. Miya yüzde yüz hazır olacak sizlerde bunu antremanlar da göreceksiniz.'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Miya'ya şuana kadar hiçbir resmi teklifin gelmediği belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.