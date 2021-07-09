DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Osmanlı'da hayvan hakları' tarihi belgelerde
“Sertab doğmuş ya, artık ‘üremeye’ ne gerek var?”
Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alanlara uyarı
Trabzonspor'da Ekuban takımdan ayrılıyor!
‘Ekonomiyi küçülten seçimi kaybeder’
Denizde 6 gündür aranan babası için kıyıdan ayrılmıyor
Kardeşeli İnsani Yardım Derneği “Kurban Şükürdür” bayram serüvenine başladı
“Kılıçdaroğlu’nun adaylığı papatya falı gibi”
'Siber misyoner'... mRNA'daki Grafen maddesi
Avrupa'nın en huzurlu şehri seçildi
Kılıçdaroğlu: Bülent Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış
CHP'li Başkan Atabay’a komisere hakaret ve tehditten soruşturma
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da 10 bin litre sahte içki ele geçirildi
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2021 evde bakım parası ne kadar zam geldi?

TIMETURK / SPOR / Miya Konyaspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri Timetürk'e açıkladı

Miya Konyaspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri Timetürk'e açıkladı

Konyaspor forması giyen Farouk Miya'nın menajeri Nicolas Onisse Timetürk'e konuştu

18 Saat Önce
2021-07-09 17:29:57
Miya Konyaspor'dan ayrılıyor mu? Menajeri Timetürk'e açıkladı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Konyaspor'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Miya takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Miya'nın menajeri Onisse önemli açıklamalarda bulundu.

Onisse'nin Timetürk'e yaptığı açıklamada, ''Miya Konyaspor'da çok mutlu ve bu yıl takımı için elinden geleni verecek. Miya yüzde yüz hazır olacak sizlerde bunu antremanlar da göreceksiniz.'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Miya'ya şuana kadar hiçbir resmi teklifin gelmediği belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH