Mısır - Senegal maçı canlı nasıl izlenir? Canlı yayınlanacak mı?
2022 Dünya Kupası Avrupa Afrika Elemeleri'nde Mısır kendi saha ve seyircisi önünde Senegal'I ağırlıyor. Peki Mısır - Senegal maçı canlı yayınlanacak mı?
2022-03-25 21:07:21
2022 Dünya Kupası Avrupa Afrika Elemeleri'nde Mısır kendi saha ve seyircisi önünde Senegal'I ağırlıyor. Peki Mısır - Senegal maçı canlı yayınlanacak mı?
Mısır - Senegal maçı 25 Mart Cuma günü saat 22:30'da oynanacak.
Mısır - Senegal maçı Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalların yayın akışında yer almıyor. Bu yüzden Mısır - Senegal maçı ülkemizde yayınlanmayacaktır. .
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