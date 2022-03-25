DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Suudi Aramco petrol tesisleri yine vuruldu
Bodrum'da neler oluyor? Vahim iddialar…
Bitcoin yükselmeye devam edecek mi?
Gürcistan'daki bazı Rus birlikleri Ukrayna'ya kaydırılıyor
Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Plastik madde yutuyoruz! Kanda bulundu
Mısır - Senegal maçı canlı nasıl izlenir? Canlı yayınlanacak mı?
Ukrayna: Rusya, gemi filosuna takviye yapıyor
Gana - Nijerya maçı canlı yayınlanacak mı?
Moskova şaşırttı; borsa nasıl yükseldi?
Endonezyalı kadın yapımcıdan Mevlana dizisi
İstanbul'da pitbull saldırısı; 2 kişi tutuklandı
GIF'in mucidi hayatını kaybetti
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
THY yeni tarifeli seferlerini duyurdu

TIMETURK / SPOR / Mısır - Senegal maçı canlı nasıl izlenir? Canlı yayınlanacak mı?

Mısır - Senegal maçı canlı nasıl izlenir? Canlı yayınlanacak mı?

2022 Dünya Kupası Avrupa Afrika Elemeleri'nde Mısır kendi saha ve seyircisi önünde Senegal'I ağırlıyor. Peki Mısır - Senegal maçı canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2022-03-25 21:07:21
Mısır - Senegal maçı canlı nasıl izlenir? Canlı yayınlanacak mı?

2022 Dünya Kupası Avrupa Afrika Elemeleri'nde Mısır kendi saha ve seyircisi önünde Senegal'I ağırlıyor. Peki Mısır - Senegal maçı canlı yayınlanacak mı?

Mısır - Senegal maçı 25 Mart Cuma günü saat 22:30'da oynanacak.

Mısır - Senegal maçı Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalların yayın akışında yer almıyor. Bu yüzden Mısır - Senegal maçı ülkemizde yayınlanmayacaktır. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş