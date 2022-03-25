Mısır - Senegal maçı canlı nasıl izlenir? Canlı yayınlanacak mı?

2022 Dünya Kupası Avrupa Afrika Elemeleri'nde Mısır kendi saha ve seyircisi önünde Senegal'I ağırlıyor. Peki Mısır - Senegal maçı canlı yayınlanacak mı?