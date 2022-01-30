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Mısır - Fas maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final maçında Mısır ile Fas karşı karşıya geliyor. Peki futbol seveler bu müsabakayı canlı olarak nasıl izleyebilecek?

2 Saat Önce
2022-01-30 16:47:14
Mısır - Fas maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final maçında Mısır ile Fas karşı karşıya geliyor. Peki futbol seveler bu müsabakayı canlı olarak nasıl izleyebilecek?

Mısır - Fas karşılaşması 20 Ocak Pazar saat 18:00'da oynanacak.

Mısır - Fas maçı canlı nasıl izlenir?

Mısır - Fas maçı Nesine.com'dan ve CAF TV YouTube'den canlı olarak izlenebilecek. .

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