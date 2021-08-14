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TIMETURK / SPOR / Min-Jae Kim kimdir? Kim Min-Jae nereli, kaç yaşında, hangi takımdan geldi?

Min-Jae Kim kimdir? Kim Min-Jae nereli, kaç yaşında, hangi takımdan geldi?

Min-Jae Kim kimdir? Min-Jae Kim nereli hangi takımdan geldi?Fenerbahçe transferlere devam ediyor. Savunma hattına takviye yapan sarı lacivertli takım son olarak kadrosunu Min-Jae Kim ile güçlendirdi. 4 yıllık anlaşma yapılan Min-Jae Kim'in takıma büyük katkısı olacağı tahmin ediliyor. Fenerbahçeli taraftarlar Min-Jae Kim'in nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki Kim Min-Jae hangi takımdan geldi?

19 Dakika Önce
2021-08-14 09:00:53
Min-Jae Kim kimdir? Kim Min-Jae nereli, kaç yaşında, hangi takımdan geldi?

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Min-Jae Kim kimdir? Min-Jae Kim nereli hangi takımdan geldi?Fenerbahçe transferlere devam ediyor. Savunma hattına takviye yapan sarı lacivertli takım son olarak kadrosunu Min-Jae Kim ile güçlendirdi. 4 yıllık anlaşma yapılan Min-Jae Kim'in takıma büyük katkısı olacağı tahmin ediliyor. Fenerbahçeli taraftarlar Min-Jae Kim'in nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki Kim Min-Jae hangi takımdan geldi?

Şampiyonluk parolası ile yeni sezona başlayan Fenerbahçe' canavar lakaplı Min-Jae Kim ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Peki Min-Jae Kim kimdir? Kim Min-Jae nereli, kaç yaşında, hangi takımdan geldi?

Min-Jae Kim kimdir?

Min-Jae Kim 15 Kasım 1996 yılında dünyaya geldi.

"Canavar" lakaplı Min-Jae Kim stoper pozisyonunda oynuyor.

Kim Min-Jae Güney Korelidir. Min-Jae Kim Güney Kore milli takımında da forma giydi.

Kim futbol hayatına lisede top oynayarak başladı. Kim Suwon Teknik Lisesi ve Yonsei Üniversitesi'nde gençlik futbolu oynadı. Ertesi yıl Kim, Jeonbuk Hyundai Motors'a taşındı.

Çin'in Pekin Guoan takımına transfer olan Min-Jae Kim Fenerbahçe'nin dikkatini çekti.

Min-Jae Kim Fenebahçe'ye transfer oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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