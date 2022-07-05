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TIMETURK / SPOR / Milli yüzücülerden altın madalya

Milli yüzücülerden altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbestte altın madalya elde etti.

17 Saat Önce
2022-07-05 21:25:00
Milli yüzücülerden altın madalya

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 400 metre serbestin finalleri yapıldı. Milli yüzücü Deniz Ertan, 4.08.04 derecesiyle altın madalya kazandı. Aynı yarışta bir diğer milli yüzücü Beril Böcekler ise 4.17.92 derecesiyle 6. oldu.

AA-28342469

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş altın madalya kazandı

Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş de kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 200 metre kurbağalamanın finalleri yapıldı. Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 2.26.48'lik derecesiyle altın madalya kazandı. AA

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