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TIMETURK / SPOR / Milli yüzücüler Talya Erdoğan ve Meriç Uygun, Sırbistan'da birinci oldu

Milli yüzücüler Talya Erdoğan ve Meriç Uygun, Sırbistan'da birinci oldu

Sırbistan'da devam eden Comen Cup'ta milli yüzücüler Talya Erdoğan ve Meriç Uygun, birinci oldu.

5 Saat Önce
2021-10-17 00:45:56
Milli yüzücüler Talya Erdoğan ve Meriç Uygun, Sırbistan'da birinci oldu

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde milli yüzücü Talya Erdoğan, 800 metre serbest stilde 8.54.33'lük derecesi ile birinci olmayı başardı.

Milli sporcu Meriç Uygun da 200 metre kurbağalamada 2.36.96'lık derecesi ile birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

Ay-yıldızlı yüzücü Belis Şakar, 100 metre kelebekte 1.03.41'lik derecesi ile üçüncü sırada yer aldı.

Milli sporcular Sezen Kalak, Meriç Uygun, Cansu Canki ve Nehir Öner, 4x100 metre serbest bayrakta 4.12.17'lik dereceleri ile üçüncülük elde etti.

Sevim Eylül Süpürgeci, Nehir Güngör, Göksu Gümüş ve Talya Erdoğan da 4x200 metre serbest bayrakta 8.43.98'lik dereceleri ile üçüncü oldu.

Atakan Malgil, Tolga Temiz, Metehan Şeref Saruhan ve Kaan Akdağ ise 4x200 metre serbest bayrakta 7.41.65'lik dereceleri ile yarışı ikinci sırada tamamladı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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