Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş kimdir? Viktoria Zeynep Güneş kaç yaşında?

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanan Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş kimdir? Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş kaç yaşında ve nerelidir? Detaylar haberimizde…

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen yüzme şampiyonasında 400 metre bireysel karışık kategorisinde yarışan Viktoria Zeynep Güneş, altında madalya kazanarak Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Altın madalyayı kazanmasının ardından kullanıcılar internette Viktoria Zeynep Güneş kimdir? sorusunun yanıtını arıyor.

MİLLİ YÜZÜCÜ VİKTORİA ZEYNEP GÜNEŞ KİMDİR?

Viktoriya Zeynep Güneş, 19 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. Güneş'in asıl adı Viktoriya Solntseva. Annesinin adı Olga ve babasının adı Viktor Solnceva olan Güneş, 2014 yılının başlarında İstanbul'a gelerek ailesi ile birlikte Türk vatandaşı oldu. Adını da Viktoriya Zeynep Güneş olarak değiştirdi.

100 ile 200 metre kurbağalama Ukrayna ve 50, 100, 200 m kurbağalama, 200, 400 m bireysel karışık ile 4x100 m karışık Türkiye rekorlarının sahibidir.

Güneş, Singapur'da düzenlenen 2015 Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50, 100, 200 m kurbağalama ve 200 m bireysel karışıkta toplam dört altın madalya kazandı.

Güneş ayrıca Ukrayna adına yarıştığı 2013 Dünya Gençler Şampiyonası'ndan üç madalya daha kazanarak şampiyonadaki madalya sayısını yediye çıkardı.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş son olarak 2021 Dünya Yüzme Kupası'nda, 200 m kurbağalamada 2:22.23 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.