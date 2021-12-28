Milli yüzücü Emre Sakçı'dan yeni dünya rekoru

Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek yarışı ilk sırada tamamladı ve bu derecesiyle dünya rekorunu kırmayı başardı.

Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştiren Emre Sakçı, dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN EMRE SAKÇI'YA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti: "Gaziantep'te düzenlenen yüzme şampiyonasında erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Emre Sakçı kardeşimi yürekten kutluyorum. Kariyerine yeni başarılar ekleyerek yoluna emin adımlarla devam eden milli yüzücümüze spor yaşamında başarılar diliyor, bu başarıda emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.