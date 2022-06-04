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TIMETURK / SPOR / Milli tekvandocu Ateşli’den altın madalya

Milli tekvandocu Ateşli’den altın madalya

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.

46 Dakika Önce
2022-06-04 22:51:56
Milli tekvandocu Ateşli’den altın madalya

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli tekvandocuların ikinci altın madalyası, erkekler +80 kilo finalinde Fildişi Sahili'nden Cheick Sallah Cisse'yi yenen Emre Kutalmış Ateşli'den geldi.

Organizasyonda dün erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber de altın madalya kazanmıştı.

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