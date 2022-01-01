Milli takımın 2021 performansı I Milli sporcular kaç madalya kazandı?
Milli sporcularımız 2021 yılında kaç madalya kazandı? Hangi federasyon ne kadar madalya kazandı?
2022-01-01 20:56:50
Milli sporcular, salgını tehdidinin sürdüğü 2021 yılında uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası ile Uluslararası Turnuva'ya katılan ay-yıldızlılar, 1156 altın, 1141 gümüş ve 1488 madalya elde etti.
2021 yılının bilançosu
2021 yılında uluslararası şampiyonalarda mücadele eden milli sporcular, 3 bin 785 madalya kazandı.
Kazanılan madalya sayıları şöyle:
Tokyo 2020'de 13
Paralimpikte 15
Dünya şampiyonası 252
Avrupa şampiyonası 406
Balkan şampiyonası 260
Uluslararası turnuvalarda madalya sayısı: 2839
Türkiye'nin 2021 madalya tablosunda ilk 8 federasYon ise şöyle:
Kikboks 799
Tekvando 478
Güreş 317
Atletizm 300 ve
Tenis 263
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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