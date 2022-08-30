Milli takım potada başarıya hasret

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, Avrupa şampiyonalarında başarıya hasret kaldı.

Avrupa Şampiyonası'nda bugüne dek 24 kez mücadele eden milliler, en iyi derecesini Türkiye'deki 32. organizasyonda elde etti. 2001'deki şampiyonada ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanan A Milli Takım, taraftarlarının büyük desteğiyle finale kadar geldi ancak Yugoslavya'ya yenilerek gümüş madalyayla yetindi.

Milliler, derece elde ettiği bu organizasyonun ardından katıldığı 8 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olamadı. Yedi şampiyonada ilk 8'e bile giremeyen A Milli Takım, Polonya'da 2009'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 8. sırayı aldı.

2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve dünya ikincisi olarak Litvanya'da 2011'de yapılan Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye, organizasyona ikinci turda veda etti ve 11. sırayı aldı.

A Milli Takım, 2017 yılında Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğindeki son Avrupa Şampiyonası'nda da istediği başarıyı elde edemedi. İkinci turda İspanya'ya elenen milliler, şampiyonayı 14. sırada tamamladı.

İlk kez Mısır'da mücadele etti

Türkiye, 41'incisi düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 1949'da Mısır'da mücadele etti.

Kahire'deki 6. Avrupa Şampiyonası'nda 4. olan milliler, 1959'da ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonada ise 12. sırada yer alabildi.

Çekoslovakya'da 1981'de yapılan 22. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra üst üste 5 Avrupa Şampiyonası'na katılamayan Türkiye, son 14 Avrupa Şampiyonası'na aralıksız katılma hakkını elde ediyor. AA .