Milli Takım maçı bu akşam mı? Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türk Milli Takımımız bu akşam UEFA Uluslar Ligi kapsamında Lüksemburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi takımlar son hazırlıklarını tamamladı. İlk 4 maçını 12 puan ile lider olarak geride bırakan Milli Takımda hedef B ligine yükselmek. Türkiye Lüksemburg maçının ne zaman saat kaçta başlayacağı ise spor severler tarafından merak ediliyor.

UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Takımımız C Ligi 1. grubtaki 5. maçına çıkıyor. Milli Takımımızın rakibi ise Lüksemburg. Türkiye sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Türkiye-Lüksemburg maçının ekran başından izlemek isteyen spor severler maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacağı sorularına yanıt arıyor. Milli Takım maçı bu akşam mı? Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte Türkiye-Lüksemburg maçına dair detaylar...

Milli Takım maçı bu akşam mı?

Türk Milli Takımı bu akşam yani 22 Eylül'de Lüksemburg ile karşılaşacak. SAat 21.45'te başlayacak olan mücadele Milli Takım için büyük önem arz ediyor.

Türkiye-Lüksemburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Lüksemburg maçının hangi kanalda yayınlanacağı da merak edilen konular arasında. Maçın kanalının belli olmadığı bazı haber sitelerinde yer alıyordu. Ancak Türkiye - Lüksemburg maçı 1.45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Türkiye Uluslar Ligi puan durumu

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki ilk 4 maçını 12 puan ile lider olarak geride bıraktı. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek. Milliler, bu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde henüz gol görmedi. Aynı zamanda Türkiye, Yunanistan ile birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde gol yemeyen iki takımdan biri durumunda.

UEFA Uluslar Ligi nedir?

UEFA Uluslar Ligi, UEFA üyesi federasyonların erkek millî futbol takımları arasında yapılan uluslararası futbol turnuvası. İlk Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başladı. Turnuva büyük oranda FIFA uluslararası maç takviminde yer alan dostluk maçlarının yerini aldı.

55 takım ilk turnuva için 2017 UEFA millî takımlar sıralamasına göre A Liginde 12 takım, B Liginde 12 takım, C Liginde 15 takım ve D Liginde 16 takım olmak üzere dört lige ayrıldı. Her lig kendi içinde üçerli veya dörderli takımdan oluşan 4 gruba ayrıldı.

En üst lig olan A Liginin grup birincileri Haziran ayında UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmak için final aşamasında karşılaştı. Final aşaması tek maçlı eleme sistemi kura ile belirlenecek 2 yarı final maçı, üçüncülük maçı ve final maçından oluştu. Ev sahibi ülke 4 yarı finalist takım arasından belirlendi.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi de uygulandı. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (D Ligi hariç) bir alt lige düşer. Gruplardaki takım sayısı farklılığı nedeniyle C Liginin en kötü grup üçüncüsü de D Ligine düşer. .