Milli Takım'da Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir arasına yapılan toplantıdan ayrılık kararı çıktı. Şenol Güneş'ten boşalan Milli Takım teknik direktörlüğü koltuğuna kimin oturacağı merak edilmeye başlandı. Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Milli Takım'ın başına kim geçecek? Milli Takım'ın yeni teknik direktörü henüz açıklanmadı.

Milli Takım'da Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir arasına yapılan toplantıdan ayrılık kararı çıktı. Şenol Güneş'ten boşalan Milli Takım teknik direktörlüğü koltuğuna kimin oturacağı merak edilmeye başlandı. Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Milli Takım'ın başına kim geçecek? Milli Takım'ın yeni teknik direktörü henüz açıklanmadı.

Milli Takım'da Hollanda karşısında alınan ağır yenilgiden sonra Şenol Güneş'in görevine son verildi. Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir Riva'da bir araya geldi. Toplantıda Şenol Güneş'in görevine son verildi. Şenol Güneş Hollanda maçı sonrası sorumluluğu üzerine almıştı. A Milli Futbol Takımı'nda ikinci dönemine Mart 2019'da başlayan Şenol Güneş'in sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim oldu?

Şenol Güneş'ten sonra Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı araştırılmaya başlandı. Milli Takım'ın yeni teknik direktörünin kim olacağı henüz açıklanmadı. Ay Yıldızlı ekip, Şenol Güneş teknik direktörlüğünde 82 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 38'inden galibiyet ile ayrılan milliler, 23 kez berabere kalırken, 21 yenilgi yaşadı.

Şenol Güneş kimdir?

Şenol Güneş (d. 1 Haziran 1952, Trabzon) Türk teknik direktör ve kaleci mevkisinde oynamış eski millî futbolcudur.

Futbolculuğa Akçaabat Sebatspor'da başladıktan sonra, yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı. 1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı. 1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu.[1] 1987'de futbolu bıraktı.

Şenol Güneş, 1988 yılından beri teknik direktörlük yapmaktadır. Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi. Güneş, ayrıca yurtdışında teknik direktörlük yapan ender Türk teknik direktörlerden biri oldu. 2007-09 arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'ü yöneten teknik direktör, burada da bir lig ikinciliği yaşadı.

2015'te Beşiktaş teknik direktörlüğüne geçen Güneş, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gördüğü 2016-17 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu.

2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımını yönetti. 2002 yılında Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nde bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı. 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.