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TIMETURK / SPOR / Milli Takım idmanında 5 isim yer almadı

Milli Takım idmanında 5 isim yer almadı

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta perşembe günü Lüksemburg, pazar günü ise Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı; hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

3 Saat Önce
2022-09-20 08:01:08
Milli Takım idmanında 5 isim yer almadı

Milliler, sabah idmanında atletik performans antrenörleri Axel Busenkell ve Vural Durmuş nezaretinde salonda mobilizasyon ve kuvvet çalışması yaptı. Teknik direktör Stefan Kuntz, yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanında ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanda daha sonra rondo ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Kaleciler ise kaleci antrenörleri Michael Rechner ve Emrah Karakovan eşliğinde çalıştı.

BÜYÜKEKŞİ VE ALTINTOP ANTRENMANI TAKİP ETTİ

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım teknik heyet ve futbolcularıyla akşam antrenmanı öncesinde sahada bir araya geldi. Büyükekşi, burada futbolculara hitaben kısa bir konuşma yaparken, kendilerine UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar öncesi başarılar diledi. Büyükekşi, Altıntop ve Kardaş daha sonra takımın antrenmanını da tribünden takip etti.

5 İSİM ANTRENMANDA YER ALMADI

Milli takımda; Merih Demiral, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Enes Ünal, seyahat programlarına bağlı olarak bugün yapılan antrenmanlarda yer almadı. Öte yandan Tolga Ciğerci ve Eren Elmalı ise akşam antrenmanına katılmayıp rejenerasyon çalışması yaptı.

CNNTürk .

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