Milli sporcular 8 altın madalya daha kazandı

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda halka aleti finallerinde milli cimnastikçi İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş, kulplu beygirde ise Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli cimnastikçiler alet finallerinde serilerini sundu.Halka aletinde yarışan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 14.850 puanla altın, Adem Asil 14.750 puanla gümüş madalya elde etti.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ise kulplu beygirde 14.000 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Atlama masası

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda Adem Asil ile Ahmet Önder, atlama masası finalinde serilerini sundu.

Adem, atlama masasında iki atlayışından toplam aldığı 15.075 puanla altın madalya elde etti. Ahmet ise 13.500 puanla 8'inci sırada yer aldı.

Erkekler petank altın nokta disiplini

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu İbrahim Arslantaş, erkekler petank altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, erkekler petank altın nokta finali yapıldı.

İbrahim Arslantaş, Tunuslu Mohamed Khaled Bougriba'yı 31-29 yenerek şampiyon oldu.

Kadınlar volo basamak disiplini

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu İnci Ece Öztürk, kadınlar volo basamak disiplininde altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar volo basamak finali yapıldı.

İnci Ece Öztürk, Hırvat Ria Vojkovic'i 35-28 mağlup ederek podyumun zirvesine çıktı.

Tek kadınlar raffa disiplini

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, tek kadınlar raffa finali yapıldı.

Bahar Çil, ev sahibi ülkeden Lamia Aissioui'yi 9-7 mağlup ederek altın madalya aldı.

Paralel bar

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın paralel bar finalinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda Ferhat Arıcan ile Ahmet Önder paralel bar finalinde serilerini sundu.

Ferhat, paralel barda 15.100 puanla altın madalya kazandı. İki sporcuyla aynı puanı (14.500) paylaşan Ahmet ise 4'üncü oldu.

Bocce branşı

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Buket Öztürk, kadınlar volo altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar volo altın nokta finali yapıldı.

Buket Öztürk, İtalyan Valentina Basei'yi 14-7 yenerek podyumun zirvesine çıktı.

Güreş

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda altın madalya elde etti.

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, 53 kiloda gümüş madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda gümüş madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Zeynep, çeyrek finalde İtalyan Carmen Di Dio, yarı finalde de Mısırlı Shaimaa Mohamed'i yenerek finale yükseldi.

Finalde karşılaştığı Yunan Maria Prevolaraki'ye 3-1 mağlup olan Zeynep, gümüş madalyada kaldı.

Barfiks finalinde milli cimnastikçiler Adem Asil gümüş, Ahmet Önder bronz madalya elde etti

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın barfiks finalinde milli cimnastikçiler Adem Asil gümüş, Ahmet Önder bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda Adem Asil ile Ahmet Önder, barfiks finalinde serilerini sundu.

Adem, 13.950 puanla gümüş madalya, Ahmet ise 13.650 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Badmintonda Neslihan Yiğit finale yükseldi, Özge Bayrak Bağcı ve Emre Lale ise bronz madalya aldı

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli badmintonculardan Neslihan Yiğit finale çıktı, Özge Bayrak Bağcı ve Emre Lale ise bronz madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen oyunların 4. gününde, badmintonda tekler yarı finalleri yapıldı.

Tek kadınlarda Neslihan Yiğit, Mısırlı Doha Hany'i 21-13 ve 21-6'lık setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Özge Bayrak Bağcı, yarı finalde İspanya'dan Beatriz Corrales Ocana'ya 2-0 (21-14, 24-22) yenilerek bronz madalyada kaldı.

Bu sonuçla Beatriz Corrales Ocana, finalde Neslihan Yiğit'in rakibi oldu.

Tek erkeklerde ise Emre Lale, İspanyol Pablo Abian Vicen ile karşılaştığı yarı finali 2-0 (21-16, 21-18) kaybederek, oyunları bronz madalyayla tamamladı. AA .