Milli Sporcu Mehmet Demirci Kimdir? Hayatı ve Sporu

Milli sporcu Mehmet Demirci, 1997 yılında doğmuştur. Çin savunma sanatı olarak bilinen ve saldırı ile savunmanın yanı sıra akrobasi ve bale benzeri hareketlerin de yapıldığı Wushu dövüş sporunda kendisini yetiştirmiş bir isimdir. Bu alanda hem ulusal hem de uluslararası arenada düzenlenen yarışmalara katılmış ve bu yarışmalarda önemli dereceler almıştır. Özellikle uluslararası yarışmalarda aldığı derecelerle Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi başarmıştır. Peki ama Mehmet Demirci kimdir, kaç yaşında ve aldığı dereceler nelerdir?

Eğitim Hayatı

Trabzon'un Arsin ilçesinde doğan ve 4 kardeşten en küçüğü olan Mehmet Demirci, eğitim hayatına Körfez Halide Edip Adıvar İlköğretim Okulunda başlamıştır. Eğitimini başarıyla tamamlayan Demirci, daha sonra lise eğitimi için Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gitmiştir. Lise eğitimini de tamamladıktan sonra üniversite sınavına giren ve Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazanan milli sporcu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü tamamlamıştır.

2007 yılında Wushu dövüş sanatı ile ilgili kendini yetiştirmeye başlayan ve gerekli eğitimleri alan Mehmet Demirci, pek çok yarışmaya katılarak ismini duyurmuştur.

Wushu Dövüş Sporu

Wuhsu dövüş sporu, sanat ile saldırı ve savunmanın bir araya geldiği bir spor dalıdır. Saldırı ve savunma hareketlerinin yanı sıra bale gibi koreograif hareketler de yapılmaktadır. Bu spor dalında kendini yetiştiren Mehmet Demirci, ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmiştir. Yerel olarak düzenlenen yarışmalara da katılan ve önemli dereceler kazanan Demirci, başarıları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Aldığı Dereceler

Wushu dövüş sporunda pek çok yarışmaya katılan Mehmet Demirci, aşağıdaki gibi sıralanabilen yarışmalarda önemli dereceler kazanmıştır:

(2012) Wushu Marmara Bölgesi Şampiyonası: 1

(2014) Kocaeli Wushu İl Şampiyonası: 1

(2014) Wushu Türkiye Şampiyonası: 2

(2014) Uluslararası WushuBalkan Şampiyonası: 2

(2015) Kocaeli İl Wushu Şampiyonası: 1

(2016) Kocaeli İl Wushu Şampiyonası: 1

(2016) Wushu Türkiye Şampiyonası: 1

(2016) Wushu Üniversiteler Türkiye Şampiyonası: 1

(2016) MuayThai Üniversiteler Türkiye Şampiyonası: 1

(2016) 1. Uluslararası Akdeniz Wushu Şampiyonası: 1

(2017) Türkiye Wushu Şampiyonası: 2

(2017) Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası: 2

(2017) Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası: 1

(2017) Türkiye Wushu En Teknik Sporcu Ödülü: 1

(2017) Bakü 4 ThIslamicSolidarity Games: 1

(2018) Türkiye Wushu Şampiyonası: 1

(2018) Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası: 3

(2018) Fisu World UniversityWushuChampionships: 2

(2019) Wushu Türkiye Şampiyonası: 1

(2021) Wushu Türkiye Şampiyonası: 1

Yukarıdaki gibi sıralanabilen yarışmalara katılan ve derece kazanan Mehmet Demirci, Wushu dövüş sporunda çalışmalarını devam ettirmektedir.

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