Milli sporcu Kutlu’dan bir bronz madalya daha

Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda düzenlenen organizasyonda Koral Berkin Kutlu, 100 metre serbest stil S5 kategorisinde 1.15.12'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Koral Berkin, organizasyonda 200 metre serbest stil S5 kategorisinde de bronz madalyaya ulaşmıştı. AA