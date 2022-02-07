DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Derya Büyükuncu hakkında flaş gelişme
Isparta'ya hangi belediyeler yardım etti? Isparta'ya yardım edildi mi ?
Murat Sancak'tan bilet jesti
Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin liralık rekor ceza!
Derya Büyükuncu tutuklanacak mı? Derya Büyükuncu ne dedi ne söyledi? Derya Büyükuncu yakalandı mı?
Milli sporcu Furkan Akar yarı finale çıktı
2022 dünyanın en güzel arabası hangisi seçildi? 2022'in en güzel arabası hangisidir?
Üsküdar'da patlamamı oldu? Üsküdar'da doğal gaz mı patladı?
AssangeDAO, WikiLeaks kurucusu için 38 milyon dolar topladı
İsrail'de Pegasus casus yazılımı skandalı büyüyor
BOTAŞ duyurdu: Sanayi tesislerine uygulanan kısıtlama sona erdi
Zack King Türk Hava Yolları reklamı | Türk Hava Yolları reklam filmi Zack King ile çekildi!
İlk Türk Laboratuvarı Dünyada Savunma Sanayisi Üretimine Onay Veriyor
Bakan duyurdu: Yurtlardaki internet kotası 32 GB’ye çıkarıldı
Safa Sarı evlendi! Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Safa Sarı sessiz sedasız nikah masasına oturdu

TIMETURK / SPOR / Milli sporcu Furkan Akar yarı finale çıktı

Milli sporcu Furkan Akar yarı finale çıktı

Milli sporcu Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni çeyrek final yarışında birinci olarak yarı finale çıktı.

12 Dakika Önce
2022-02-07 16:01:56
Milli sporcu Furkan Akar yarı finale çıktı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar, yarı finale yükseldi.

Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, beşli çeyrek final müsabakasında 1.25.490'lık derecesiyle ilk sırada yer alarak yarı finale kaldı.

Üçüncü seride yarışan ve müsabakaya dış kulvarda başlayan Furkan, önündeki 3 sporcunun birbirlerine takılarak düşmesi ve ilk sıradaki sporcunun ceza puanı alması sonucu yarışı birinci bitirdi.

Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.

Furkan Akar'ın katılmaya hak kazandığı yarı final yarışı bugün yapılacak. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş