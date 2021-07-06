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Milli sporcu Derin Toparlak yüzmede dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Derin Toparlak yüzmede dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.

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06.07.2021 17:47:14
Milli sporcu Derin Toparlak yüzmede dünya şampiyonu oldu

29 ülkenin katıldığı CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu olan milli yüzücü Derin Toparlak, paletli yüzme 1500 metrede 12:38:27'lik derecesiyle şampiyon olarak Türkiye'nin yüzme ve paletli yüzme dünya şampiyonasındaki ilk birinciliğini elde etti ve su sporlarında adını tarihe yazdırdı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül yaptığı açıklamada, sporcularından 800 metre dünya şampiyonluğunu beklediklerini söyledi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da milli yüzücüyü kutlayarak, “Derin bizim her zaman gururumuz olmuştur. Ondan 800 metrede de dünya şampiyonluğu bekliyoruz” dedi.

TRT Spor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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