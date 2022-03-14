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TIMETURK / SPOR / Milli sporcu Alperen Karahan altın madalya kazandı

Milli sporcu Alperen Karahan altın madalya kazandı

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Şampiyonası'nda milli sporcu Alperen Karahan, 23 yaş altı gülle atmada altın madalya kazandı.

1 Saat Önce
2022-03-14 00:35:07
Milli sporcu Alperen Karahan altın madalya kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentinde yapılan organizasyonda Alperen Karahan, 19,81 metrelik derecesiyle 23 yaş altı erkekler gülle atmada kürsünün birincilik basamağına çıktı.

Organizasyonda dün 23 yaş altı kadınlar gülle atmada Pınar Akyol altın, 23 yaş altı erkekler disk atmada ise Osman Kul gümüş madalya kazanmıştı. AA

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