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Milli sporcu Ahmet Emen, gümüş madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce dalında mücadele eden milli sporcu Ahmet Emen, gümüş madalyaya uzandı.

1 Saat Önce
2022-06-29 15:59:49
Milli sporcu Ahmet Emen, gümüş madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce dalında mücadele eden milli sporcu Ahmet Emen, gümüş madalyaya uzandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, bocce branşında bazı final maçları sona erdi. Erkekler tekli raffa kategorisinin finalinde İtalyan Mattia Visconti ile karşılaşan Ahmet Emen, rakibine 12-2 yenilerek gümüş madalya elde etti. AA

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