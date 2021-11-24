Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille-Slazburg maç sonucu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 5. maçında milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransa'nın Lille takımı, sahasında Salzburg'u 1-0 mağlup ederek G grubunda liderliğe yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlarken, Fransa'da gözler Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille-Salzurg maçındaydı.

G Grubu 5. maçında Lille, sahasında Salzburg'u Jonathan David'in golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fransız ekibi G grubunda liderliğe yükseldi.

Lille, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Pierre-Mauroy Stadyum'unda Salzburg'u konuk etti.

Fransız ekibi, turnuva tarihinde çıktığı 43 karşılaşmada ilk kez üst üste iki galibiyetini alırken, Lille'e 3 puanı getiren golü 30. dakikada Jonathan David kaydetti.

Lille bu galibiyetle puanını 8'e yükseltti. Salzburg ise 7 puanda kaldı.

Goldeki katkısıyla dikkat çeken milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz 70 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik mücadelede 90 dakika süre aldı. Bir diğer milli yıldızımız Yusuf Yazıcı oyuna 84. dakikada dahil oldu.

Lille haftaya Wolfsburg'a konuk olacak, Salzburg ise sahasında Sevilla ile karşılaşacak.

Gecenin diğer maçında Sevilla evinde Wolfsburg'u 2-0 yendi ve puanını 6'ya çıkardı. Alman ekibinin 5 puanı bulunuyor. Son hafta maçlarında Lille, Wolfsburg'a konuk olacak, Salzburg ise Sevilla'yı ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona ise sahasında Benfica'yı konuk etti. Efsane oyuncusu Xavi'nin komutasında yeni bir hava yakalamak isteyen Barça rakibi ile golsüz berabere kaldı.

Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir zorlu müsabakaya ilk 11'de başladı. Genç yıldızın bir topu direkten döndü.

Bu maçla birlikte Yusuf Demir tarihe geçti. 18 yaşındaki orta saha, Lionel Messi'nin ardından Barcelona formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan en genç 2. yabancı oyuncu oldu.

Bu sonucun ardından Barcelona 7 puanla ikinci sırada yer aldı. Portekiz temsilcisi 5 puanla üçüncü sırada kaldı. Grupta Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-1 yenen Bayern Münih 15 puanla zirvede.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.