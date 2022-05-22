DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

15,8769 ₺

EURO

16,8435 ₺

ALTIN

942,56 ₺

BİST

2.372,35 ₺

TIMETURK / SPOR / Milli okçulardan Gymnasiade 2022'de 15 madalya

Milli okçulardan Gymnasiade 2022'de 15 madalya

Türkiye, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) okçuluk branşında 15 madalya elde etti.

47 Dakika Önce
2022-05-22 01:11:51
Milli okçulardan Gymnasiade 2022'de 15 madalya

Normandiya bölgesinde devam eden organizasyonda makaralı yay kadınlar kategorisinde Hazal Burun altın, Irmak Yüksel gümüş madalya, erkekler kategorisinde ise Eren Kırca gümüş madalya kazandı.

Klasik Yay Erkekler kategorisinde Harun Kırmızıtaş altın, Berkay Akkoyun gümüş, Mustafa Özdemir ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Makaralı Yay Kadın Takımı ile Makaralı Yay Erkek Takımı altın, Makaralı Yay Karışık Takımı bronz, Makaralı Yay Uluslararası Karışık Takımı'nın gümüş ve bronz madalya kazandığı organizasyonda, Klasik Yay Erkek Takımı, Klasik Yay Kadın Takımı, Klasik Yay Karışık Takım ve Klasik Yay Uluslararası Karışık Takımı gümüş madalya elde etti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş