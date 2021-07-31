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TIMETURK / SPOR / Milli Okçu Mete Gazoz'dan Tokyo 2020’de altın madalya

Milli Okçu Mete Gazoz'dan Tokyo 2020’de altın madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalya kazandı.

2 Saat Önce
2021-07-31 10:25:12
Milli Okçu Mete Gazoz'dan Tokyo 2020’de altın madalya

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Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Gazoz, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

İlk seri seti 2-0 alan Mete, 2. sette iyi bir performans sergilemesine rağmen 1-1 eşitlikle ayrıldı. Üçüncü sette rakibinin attığı 8'i değerlendiremeyen Mete Gazoz, durumun 3-3'e gelmesini engelleyemedi.

Gazoz, 4 ve 5. setleri 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-3 kazanan Mete, adını yarı finale yazdırdı. Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalya kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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