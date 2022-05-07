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TIMETURK / SPOR / Milli okçu Emircan Haney altın madalya kazandı

Milli okçu Emircan Haney altın madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinde milli sporcu Emircan Haney, erkekler makaralı yayda altın madalyanın sahibi oldu.

3 Gün Önce
2022-05-07 17:18:41
Milli okçu Emircan Haney altın madalya kazandı

Filibe kentinde düzenlenen organizasyonda takım müsabakalarının ardından bireyselde de madalyalar sahiplerini buldu.

Erkekler makaralı yayda mücadele eden Emircan Haney, yarı finalde Yunan Dimitrios-Konstantinos Drakiotis'u 147-146 yenerek finale yükseldi.

Finalde de İtalyan Leonardo Costantino'yu 143-141 mağlup eden Emircan, altın madalya elde etti.

Organizasyonda ayrıca kadınlar makaralı yayda yarışan Songül Lök gümüş, erkekler klasik yay kategorisinde Efe Gürkan Maraş ise bronz madalya aldı.

Türkiye böylece bireysel müsabakalarda birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Takım yarışmalarında 3'ü altın 6 madalya elde eden milliler, organizasyonu 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı. AA

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