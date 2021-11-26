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Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu finalde!

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, Finlandiya'daki Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı.

1 Saat Önce
2021-11-26 23:27:10
Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu finalde!

Ruka'da düzenlenen organizasyona 75 sporcu katıldı. 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na daha önce vize alan Fatih Arda, elemede yaptığı atlayışla 46. oldu ve adını bir kez daha finale yazdırdı.

Geçen hafta Rusya'da düzenlenen Kış Dünya Kupası'nda elemeyi geçerek finale kalan ilk Türk sporcu unvanını elde eden Fatih Arda, başarısını Finlandiya'da da tekrarlamış oldu.

Fatih Arda'nın da içinde yer aldığı 50 sporcunun final atlayışları, yarın TSİ 18.30'da başlayacak. Milli sporcu, finalde ilk 30'a girerek puan almak için mücadele edecek.

Öte yandan, bir diğer milli sporcu Muhammed İrfan Çintimar ise elemeyi geçemedi. Muhammed İrfan, pazar günü yapılacak ikinci yarışta elemeyi geçip finale kalmaya çalışacak. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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