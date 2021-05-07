Milli güreşçi Yasemin Adar, yarı finale yükseldi!

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden organizasyonda kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, ilk turda Ekvadorlu rakibi Genesis Reasco Valdes'i 18-7 sayı tuşuyla yendi.