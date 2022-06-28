Milli güreşçi Samet Ak ve Fatih Erdin gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Samet Ak, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda gümüş madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Samet, çeyrek finalde Arnavut sporcu Islam Dudaev'i, yarı finalde de Cezayirli Abdelkader Ikkal'ı yenerek finale yükseldi.

Milli güreşçi, finalde karşılaştığı Mısırlı Amr Hussen'e11-1 teknik üstünlükle kaybedip, gümüş madalyada kaldı.

Bu sıklette bronz madalyalar ise San Marino'dan Malik Michael Amine ve Arnavutluk'tan Islam Dudaev'in oldu.

Milli güreşçi Fatih Erdin, serbest stil 86 kiloda gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Fatih Erdin, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 86 kiloda gümüş madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Fatih Erdin, çeyrek finalde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sporcusu Choiras Charalambos'u, yarı finalde de Arnavutluk'tan Osman Hajdari'yi yenerek finale yükseldi.

Fatih, finalde karşılaştığı San Marinolu sporcu Myles Amine'ye 4-1 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Bu sıklette bronz madalyaların sahibi ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Choiras Charalambos ile Fransa'dan Akhmed Aibuev oldu

Boccede Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi, bronz madalya kazandı

Boccede Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda bocce branşında müsabakalar yapıldı.

Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi, petank çift kadınlar kategorisi üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Ibtissam Baba Arbi-Nour El Houda Bouguerra ekibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadın Milli Voleybol Takımı, İspanya'yı yenip, namağlup çeyrek finale yükseldi

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda İspanya'yı 3-1 yenerek namağlup çeyrek finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'nda İspanya ile karşılaştı.

Rakibini 22-25, 25-16, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen ay-yıldızlılar, C Grubu'nu yenilgisiz tamamlayarak çeyrek finale çıktı.

Millilerde Yaprak Erkek, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Boksta Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş yarı finalde

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksörler Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş yarı finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 48 kiloda Ayşe Çağırır, çeyrek finalde karşılaştığı İtalyan Roberta Bonetti'yi yenerek yarı finale çıktı. Ayşe, yarı finalde Tunuslu Wafa Hafsı ile karşılaşacak.

Kadınlar 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Cezayirli Fatiha Mansouri'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi. Buse Naz, yarı finalde Fransız Romane Moulai ile müsabakaya oynayacak.

Kadınlar 54 kiloda Hatica Akbaş, çeyrek finalde karşılaştığı İtalyan Sirine Chaarabi'yi yenerek yarı finale çıktı. Hatice, yarı finalde Mısırlı Yomna Ayyad ile eşleşti.

Yarı finale yükselen kadın boksörler madalyayı garantiledi.

Öte yandan erkekler 81 kiloda Kaan Aykutsun ise çeyrek finalde organizasyona veda etti.

Kadın güreşçiler Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil, Bediha Gün, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit finale yükseldi

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli kadın güreşçiler Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil, Bediha Gün, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli kadın güreşçiler mindere çıktı.

Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Bediha Gün, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit rakiplerini yenerek finalist oldu.

Final karşılaşmaları şu şekilde:

Evin Demirhan Yavuz-Julie Sabatie (Fransa)

Zeynep Yetgil-Maria Prevolaraki (Yunanistan)

Bediha Gün-Siwar Bouseta (Tunus)

Buse Tosun Çavuşoğlu-Paulina Lecarpentier (Fransa)

Yasemin Adar Yiğit-Enrica Rinaldi (İtalya) .