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TIMETURK / SPOR / Milli güreşçi Muhammet Karavuş altın madalya kazandı

Milli güreşçi Muhammet Karavuş altın madalya kazandı

Milli güreşçi Muhammet Karavuş, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya elde etti.

3 Saat Önce
2022-06-28 22:03:22
Milli güreşçi Muhammet Karavuş altın madalya kazandı

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Muhammet, ilk turda İspanyol Levan Metreveli Vartanov'u, yarı finalde de Studd Obispado Morris'i yenerek finale yükseldi.

Muhammet, finalde bir kez daha karşılaştığı İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 mağlup ederek altın madalya kazandı. AA

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