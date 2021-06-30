Milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool'a veda etti

Milli futbolcu Ozan Kabak, yarım sezon oynadığı Liverpool'a veda etti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Liverpool'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, İngiliz ekibine veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Milli futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Liverpool Ailesi, buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Liverpool'da geçirdiğim 4 ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Hocam Jürgen Klopp ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu özel ailenin parçası olmak gurur vericiydi. Liverpool'da geçirdiğim süreyi, bana yazdığınız beste ile, mutlu bir şekilde hatırlayacağım. YNWA. Ozan.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.