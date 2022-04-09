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TIMETURK / SPOR / Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten altın madalya

Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten altın madalya

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazandı.

28 Dakika Önce
2022-04-09 22:40:17
Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten altın madalya

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de ay-yıldızlı sporcu Aleyna Ertürk, bugün pul müsabakalarını birinci sırada tamamlayarak tablo 128'i maç yapmadan geçti.

Aleyna, tablo 64'te Büyük Britanyalı Hannah Lebor'u 15-9, tablo 32'de Fransız Anaelle Doquet'i 15-9, tablo 16'da Rumen Emma Sont'u 15-12, çeyrek finalde ABD'li Sarah Gu'yu 15-7, yarı finalde ise Hong Kong'dan Hailin Chen'i 15-14 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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Milli eskrimci Aleyna, finalde Ukraynalı rakibi Anna Maksymenko'yu da 15-11 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonun dünkü karşılaşmalarında genç kadınlar epe kategorisinde kazandığı bronz madalya ile tarihi bir başarı elde eden milli sporcu Aleyna, bugün de yıldız kadınlar epe kategorisinde bir ilke imza attı.

İki günde 2 madalya kazanan Aleyna, bu başarılarıyla kategorisinde en iyi dünya derecesinin sahibi olarak Türk eskrim tarihine adını altın harflerle kazıdı.

Bugün yıldız kadınlar ve erkekler epede mücadele eden diğer milli sporculardan Murat Meriç 16'ncı, Kayra Naz Özcan 32'nci, Berra Sonyüksek 41'inci, Halis Efe Elibol 41'inci ve Yalgın Yeter ise organizasyonu 55. sırada tamamladı.

Şampiyona yarın genç kadınlar ve erkekler epe kategorilerinde yapılacak takım müsabakalarının ardından sona erecek.

Milli eskrimci Ertürk: Hayalim olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdim"

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Milli sporcu, final maçında karşılaştığı Ukraynalı rakibi Anna Maksymenko'yu 15-11 mağlup ederek elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından altın madalyasıyla duygularını paylaştı.

Aleyna Ertürk, "Geçen sene yapılan Dünya Şampiyonası'nda yıldızlarda 6'ncı olmuştum. Bugün hayalim olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdim. Bu başarıda bana en büyük desteği veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Eskrim Federasyonuna, dualarını eksik etmeyen aileme, arkadaşlarıma ve tüm antrenörlerime teşekkürler." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu olan milli eskrimci Aleyna Ertürk'ü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli eskrimci Aleyna Ertürk için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan Aleyna Ertürk'ü kutluyorum. Sporcumuzun dünya şampiyonluğunu elde etmesi bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Genç sporcumuz Aleyna'nın başarılarının devamını diliyorum." .

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