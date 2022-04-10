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TIMETURK / SPOR / Milli eskrimci Aleyna Ertürk dünya şampiyonu oldu

Milli eskrimci Aleyna Ertürk dünya şampiyonu oldu

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, BAE'de düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazandı.

2 Saat Önce
2022-04-10 07:59:40
Milli eskrimci Aleyna Ertürk dünya şampiyonu oldu

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de ay-yıldızlı sporcu Aleyna Ertürk, bugün pul müsabakalarını birinci sırada tamamlayarak tablo 128'i maç yapmadan geçti.

Aleyna, tablo 64'te Büyük Britanyalı Hannah Lebor'u 15-9, tablo 32'de Fransız Anaelle Doquet'i 15-9, tablo 16'da Rumen Emma Sont'u 15-12, çeyrek finalde ABD'li Sarah Gu'yu 15-7, yarı finalde ise Hong Kong'dan Hailin Chen'i 15-14 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

UKRAYNALI RAKİBİNİ YENDİ, DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli eskrimci Aleyna, finalde Ukraynalı rakibi Anna Maksymenko'yu da 15-11 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonun dünkü karşılaşmalarında genç kadınlar epe kategorisinde kazandığı bronz madalya ile tarihi bir başarı elde eden milli sporcu Aleyna, bugün de yıldız kadınlar epe kategorisinde bir ilke imza attı.

İki günde 2 madalya kazanan Aleyna, bu başarılarıyla kategorisinde en iyi dünya derecesinin sahibi olarak Türk eskrim tarihine adını altın harflerle kazıdı.

Bugün yıldız kadınlar ve erkekler epede mücadele eden diğer milli sporculardan Murat Meriç 16'ncı, Kayra Naz Özcan 32'nci, Berra Sonyüksek 41'inci, Halis Efe Elibol 41'inci ve Yalgın Yeter ise organizasyonu 55. sırada tamamladı.

Şampiyona yarın genç kadınlar ve erkekler epe kategorilerinde yapılacak takım müsabakalarının ardından sona erecek.

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