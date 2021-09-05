Milli cimnastikçi Sercan Demir, altın madalya kazandı

Milli cimnastikçi Sercan Demir, Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı.

Milli cimnastikçi Sercan Demir, Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Koper kentinde gerçekleştirilen organizasyonun paralel bar aleti finalinde yarışan Sercan Demir, 14.500 puanla birincilik elde etti.

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