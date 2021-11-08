Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu'nun düzenlediği, Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Eylül Kibaroğlu, 10 top branşında altın madalya kazandı.

Antalya'da gerçekleşen ve toplam 19 ülkeden sporcuların yarıştığı Kadınlar 10 Top branşında Eylül Kibaroğlu, yarı finalde Sırp rakibi Sarac Bojana'yı karar setinde 6-5 yenerek adını finale yazdırdı. 34 yaşındaki Ankara bölgesi sporcusu Kibaroğlu, final maçında Hollandalı rakibi Tamara Rademakers'ı muhteşem bir performans sergileyerek 6-2 yendi ve İstiklal Marşımızı okutarak büyük bir başarıya imza attı.

"SIRADA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VAR"

6-11 Kasım tarihleri arasında 8 top ve 9 top branşlarında da yarışacak olan Eylül Kibaroğlu, şampiyonluk sonrası DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kendi evimizde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandığım için çok mutlu ve gururluyum. Ülkemi başarı ile temsil etmeye devam edeceğim. Bu başarı benim için önemli bir başlangıç oldu. Şimdi sırada dünya şampiyonluğu var" şeklinde konuştu.

Eylül Kibaroğlu kimdir?

Kibaroğlu, dijital dergi Sohhox'a verdiği bir röportajda kendisini, başarılarını ve bilardo hakkındaki düşüncelerini şöyle anlatıyor:

Küçük yaşlarda bilardoya gönül vermiş, kendi imkanlarıyla ve büyük emekler vererek bilardoda ülkemi en iyi şekilde, dünya çapında temsil etmiş bir sporcuyum. 13 senedir Türkiye şampiyonuyum. Bunun yanı sıra Avrupa şampiyonluğu ve birçok uluslararası turnuvada birinciliklere sahibi olan Profesyonel Amerikan bilardosu sporcusuyum.

"Amerikan bilardosunda sadece ben varım"

Şu an için Türkiye'de bu sporda sadece 10 kişi para kazanabiliyor diyebilirim. Amerikan bilardosunda sadece ben varım. Japonya ve Amerika'dan sponsorlarım var. Elde ettiğim başarılar, yıkmaya çalıştığım tabular, sponsorların itimadını sağlamak, bunların hepsi büyük emekler vererek sağlanan şeyler. Bu konuda azmim ve başarılarımla yeni jenerasyona ilham kaynağı olmak benim için son derece mutluluk verici bir olgudur. Bu spor için harcadığım çaba ve kat ettiğim yol, bu spora gönül vermek isteyen herkese ışık tutsun dilerim.

Kadın ve çocuk sporcular var

Çok uzun yıllardan beri süregelen bir düşünce bu. Temelinde yatan şey ise; bilardonun kahvehanelerde oynanması olarak söylenebilir. Bilirsiniz kahvehaneler kağıt oyunlarının ve okey gibi oyunların oynandığı, yalnızca erkeklerin gittiği bir yer olarak görülür, nitekim öyleydi de. Bilardo konusunda da maalesef bunun etkisini görüyoruz. Kahvehane kültürüyle bağdaştırıldığı için bilardo salonları da bir tutuluyor. Fakat benim salonuma geldiklerinde bunun ne kadar yanlış bir düşünce olduğunu çok net görebilirler. Salona eşiyle gelmek isteyenler uygun olup olmadığını öncesinde soruyorlar. Kadınların gelebileceği konusunda çekinceleri hep var. Salonun sahibi “bilardo sporcusu olan bir kadın” cevabı, aslında kadınların da bilardo salonlarına gelebileceğine dair ikna eder diye düşünüyorum. Ben bu konuda hiç sorun yaşamadım çünkü babamın salonları vardı. Babam Türkiye'de bilardo sporuna yön vermiş ve katkılar sağlamış isimlerden biriydi. Federasyonun kurulmasında da çok emeği vardır. Ben de zaten ondan aldığım bayrağı daha ileri taşımaya gayret gösteriyorum. Federasyonun kurulması da bu spor üzerindeki izlenimin değişmesine katkı sağladı. Artık resmi turnuvalarımız var, milli takım seçmelerimiz oluyor. Kadın ve çocuk sporcular var, diğer spor branşlarında olduğu gibi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.