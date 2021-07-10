Milli Atlet Necati Er 73 Yıl Aranın Ardından İlklerin Peşinde

Temmuz ayında düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli atlet Necati Er, Japonya’da da başarılarını devam ettirmek istiyor. 1948 yılında düzenlenen Londra Olimpiyatları'nda, 3 adım atlama branşında kazanılmış olan başarıyı tekrarlamak istiyor.

Necati Er yaptığı açıklamada; “Çok az bir zamanımız kaldı. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. İlk olimpiyatlardaki madalyamızı Ruhi Sarıalp almıştı. Çok uzun bir zaman geçti. Bu hasrete artık son verilmek istiyoruz. Ve aynı zamanda Türkiye'de 17 metre atlayan milli sporcu şuana kadar hiç olmamıştı bu zamana kadar. Ve ben bir Türk sporcu olarak bunu başardım." Diyerek üstlendiği misyonu açıkladı.

Genç milli atlet Necati Er 24 Şubat 1997 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Er, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin doğru yönlendirmesi sonucu atletizm sporu ile tanıştığını söyledi. Henüz ortaokul 3. Sınıfa giderken 100 metre engelli yarışlarında tüm branşları tek tek denedikten sonra üç adım atlamada karar kıldığını ve Ortaokullar arasında düzenlenen Türkiye Şampiyonası atletizm yarışmasında hem 100 metre engel hem de 3 adım kategorilerinde yarıştığını ifade etti. Daha sonra ise katıldığı engel kategorisinde Türkiye 3'üncüsü 3 adım atlama branşında ise Türkiye 1'incisi oldu.

Necati Er, birbiri arıdan kazandığı çok sayıda Türkiye Şampiyonluğu sonrasında, 2019'da Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda katıldı. Bu şampiyonada altın madalyayı boynuna takarak ay yıldızlığı bayrağımızı göndere çektirmeyi başardı. Aldığı bu dereceler sonrasında olimpiyatların kapısını ona açılmış oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.