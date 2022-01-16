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TIMETURK / SPOR / Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal’dan en iyi derece

Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal’dan en iyi derece

Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, kış antrenmanlarını sürdürdüğü İspanya'da 10 kilometre yol koşusunda kariyerinin en iyi derecesini yaparak 4. oldu.

55 Dakika Önce
2022-01-16 16:09:32
Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal’dan en iyi derece

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ibiza'daki yarışta Fenerbahçe'nin sporcusu Emine Hatun, finiş çizgisine 33 dakika 24 saniyede ulaştı.

En iyi derecesini yapan 26 yaşındaki milli sporcu, İsveçli Sarah Lahti'nin kazandığı yarışı 4. sırada bitirdi. Yarışta Emine Hatun'un eşi Adel Mechaal ise erkekler kategorisinde birinci oldu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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